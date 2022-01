Vasto incendio nella vicina Valsesia, in azione 20 squadre dei Vigili del Fuoco

Incendio nei boschi di Camasco, dalla serata del 28 gennaio. Dalle 20 diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Vercelli, Varallo, Cravagliana e del DOS di Verbania, oltre alle squadre Aib e dei Carabinieri Forestali stanno intervenendo per un incendio bosco nel Comune di Varallo, in località Camasco. Le operazioni sono tutt'ora in corso. Il fronte del fuoco interessa una vasta area boschiva.