Vigliano, 16enne in monopattino urtato da auto alla rotonda: cade e rimane ferito al volto

Giornata da dimenticare per un 16enne biellese, rimasto coinvolto in un incidente stradale nel tardo pomeriggio di giovedì, a Vigliano Biellese. Dalle ricostruzioni delle forze dell’ordine, il giovane era a bordo del suo monopattino elettrico e sarebbe stato urtato lievemente da un’auto all’interno di una rotonda.

A causa dell’impatto, il giovane ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra battendo il viso sull’asfalto e rimanendo ferito alla bocca, con la conseguente rottura di un dente. Sul posto si sono portati i sanitari del 118 per l’assistenza e il trasporto del ragazzo in Pronto Soccorso per le cure del caso in codice verde. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi di rito.