Sterpaglie ancora a fuoco vicino ai boschi, allarme a Veglio

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che un incendio potesse propagarsi in ampie zone di terreno. L'allarme è stato lanciato nel tardo pomeriggio di oggi, 29 gennaio, a Veglio, dove si è registrato un rogo di sterpaglie, in un'area boschiva, distante pochi passi da una zona abitata.

Le squadre di Ponzone sono riuscite a circoscrivere le fiamme in tempi rapidi. Ora si stanno effettuando le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area. In seguito, si indagherà sulle cause dell'incendio.