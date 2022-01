Resta a piedi con l'auto in Superstrada in mezzo alla nebbia, donna allerta i Carabinieri

Finisce con l'auto in panne in Superstrada nel pieno di una fitta nebbia. Momenti di preoccupazione per una donna, rimasta a piedi con la propria auto, nel tratto che dall'uscita di Vigliano Biellese porta a Cossato.

La conducente non si è persa d'animo e ha contattato immediatamente le forze dell'ordine per segnalare l'accaduto. I Carabinieri sono intervenuti prontamente garantendo la viabilità in un punto reso piuttosto pericoloso dalla nebbia consistente. All'arrivo del carro attrezzi, il mezzo è stato rimosso e il traffico è tornato a scorrere normalmente.