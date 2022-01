Lutto per la morte di Adriano Multone, aveva 63 anni: conosciuto nel Biellese orientale

Non ce l'ha fatta, purtroppo, Adriano Multone, il commerciante 63enne di Roasio vittima, venerdì 21 gennaio, di un terribile incidente mentre era impegnato a svolgere alcuni lavori sul tetto della sua casa di Prucengo.

L'uomo, trasportato in condizioni gravissime al Cto di Torino, non si è ripreso dalle gravissimi lesioni dai traumi riportati ed è spirato a una settimana dall'incidente.

Salito sul tetto di casa, probabilmente per controllare una canna fumaria, intorno alle 14,30 del pomeriggio di venerdì 21 gennaio, l'uomo era caduto, dopo aver perso l'equilibrio o forse essere scivolato, precipitando al suolo per diversi metri e riportando un trauma cranico e uno toracico. Dalla base dell'elisoccorso dell'ospedale di Borgosesia era subito decollato il mezzo di pronto intervento: stabilizzato sul posto, Multone era poi stato portato a Torino in codice rosso e ricoverato in rianimazione.

Il 63enne, titolare della “Bottega del goloso”, negozio di alimentari e gastronomia sulla strada 142 in direzione Cossato, era molto conosciuto per la sua attività, in tutta l'area che da Roasio va verso il vicino Biellese. A ricordarlo, tantissimi amici e clienti che ne apprezzavano il carattere e l'umanità.