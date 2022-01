Candelo in lutto per la morte di Franca Scalfoni, mancata all'affetto dei suoi cari all'età di 83 anni. La donna era molto conosciuta in paese per il suo attivismo: i figli, infatti, sono noti gestori delle locali panetterie del paese.

Il Santo Rosario sarà recitato nella chiesa di Santa Maria Maggiore di Candelo domani alle 17.30; i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Caldera, avranno luogo alle 15 di lunedì 31 gennaio nella chiesa parrocchiale di San Pietro.