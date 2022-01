Biellese sempre più litigioso. Ma sono in calo i furti in abitazione e le truffe

“È sicuramente positivo e soddisfacente l'andamento dell'ordine e della sicurezza pubblica nel Biellese. Crimini o episodi gravi non ne abbiamo avuti sul territorio e le potenziali tensioni che potevano scaturire dal Covid sono state contenute. Si sono registrate, infatti, manifestazioni ordinate, rispettose e numericamente esigue che non hanno creato alcuna problematica per l'ordine pubblico. Le stesse violazioni alla normativa Covid sono state limitate a fronte di una notevole attività di controllo. Un segno che denota l'estremo rispetto della popolazione biellese di fronte alle norme”.

Con queste parole, il comandante provinciale di Biella, tenente colonnello Mauro Fogliani, ha tracciato un bilancio dei risultati e dell'attività maggiormente rilevante, svolta dai Carabinieri sul territorio nel corso del 2021. Nello specifico, l'Arma ha proceduto sul 74 per cento dei reati compiuti lo scorso anno in tutta la provincia. “La pandemia ha influito sulla criminalità e su tutte le tipologie di reato – afferma Fogliani – Ma non solo. Il Covid ha inciso nelle abitudini dei cittadini: con gli spostamenti limitati, le persone sono rimaste maggiormente in casa. Tutto questo ha scoraggiato attività criminali. Come i furti in abitazione”.

Osservando i dati provinciali si nota, infatti, un calo costante: rispetto al 2020, sono diminuiti dell'11 per cento (151 rispetto ai 170 dell'anno prima e ai 340 del 2019) ma si è registrato un piccolo aumento dei furti a livello generale: 729 nel 2021 a fronte dei 725 del 2020 ma inferiore ai 1280 del 2019. “Quando si parla di furti in abitazione, ci riferiamo ad un crimine odioso e particolarmente invasivo per chi lo subisce – spiega il comandante Fogliani – Il dato di quest'anno è positivo e incoraggiante ma l'obiettivo resta sempre quello di prevenirli totalmente. Tanto più che, nella fascia oraria 17-20 del periodo di novembre-dicembre, periodo storicamente prediletto dai ladri, è aumentata l'azione di prevenzione con l'impiego di più mezzi e pattuglie per fermare simili reati. Inoltre, è importante che i sindaci portino avanti progetti di videosorveglianza sul territorio. Uno strumento fondamentale per prevenire e reprimere simili episodi”.

Sul fronte della ricettazione, si assiste ad una marcata diminuzione: soltanto 6 episodi rispetto ai 18 degli ultimi anni. Lieve calo anche per le truffe porta a porta, eseguite dai finti operatori ai danni di anziani: nell'anno appena trascorso, sono stati 16 i raggiri consumati e 7 quelli tentati; nel 2020 erano di poco superiori. “Ma la nostra attività preventiva ha subito inevitabili limitazioni – sottolinea il comandante provinciale dei Carabinieri di Biella – Prima del Covid, erano frequenti gli incontri con gli anziani nei comuni e nelle parrocchie. Ora, queste occasioni di confronto e dialogo si sono interrotti ma non l'opera di prevenzione, svoltasi attraverso la realizzazione e la distribuzione di opuscoli e volantini informativi nei comuni biellesi”.

Dai dati provinciali, si osserva anche un aumento dei reati ricondotti alla litigiosità tra individui conviventi o vicini di casa: 598 i danneggiamenti (rispetto ai 485 del 2020), 252 i casi di minacce, 63 le percosse e 117 le lesioni. “Numeri in aumento, dovuti probabilmente alla convivenza forzata e obbligata, legata alla pandemia – illustra Fogliani - Condizioni particolari che hanno influito su alcune tipologie di reato. Ma episodi di grave rilevanza non sono avvenuti”.

