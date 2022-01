Storiopoly a Tollegno, protagonista la prima media

Nelle ultime settimane la classe 1A della scuola secondaria di primo grado di Tollegno ha partecipato alla prima sfida del progetto InnovaMenti. Si tratta di un'iniziativa del Piano Nazionale Scuola Digitale - Scuola Futura, dedicata alle nuove metodologie didattiche.

La sfida che i ragazzi hanno raccolto si chiama gamification, ovvero la trasformazione di un argomento di studio in un vero e proprio gioco. Per cominciare, la professoressa Giulia Guasco ha raccolto le idee in un brainstorming: si è così deciso di utilizzare tutte le conoscenze di storia maturate nel primo quadrimestre per realizzare un Monopoli, anzi, uno Storiopoly. Suddivisi in gruppi, i ragazzi hanno lavorato a lungo e con molto entusiasmo per stendere le regole del gioco, disegnare le caselle, costruire il tabellone, le pedine, i dadi e le monete. Le carte "imprevisto" contengono un quiz storico per mettere alla prova i concorrenti. Lungo il tabellone sono presenti molti territori che possono essere conquistati. Durante il percorso, gli sfidanti dovranno fare attenzione alle caselle-penalità: la prigione, il banco delle imposte, il fossato.

Ci saranno anche caselle in cui tirare un sospiro di sollievo: la foresteria, l'armeria, la chiesa, le caselle-personaggio storico. Vince chi, allo scadere del tempo, ha conquistato più territori. Non appena la situazione dei contagi migliorerà, i ragazzi della 1A inviteranno i compagni di seconda e terza a giocare in uno spazio aperto e successivamente la sfida sarà condivisa sui social. Lo scopo del progetto InnovaMenti è, infatti, quello di condividere con altre scuole d'Italia i progetti e le idee, per imparare divertendosi.