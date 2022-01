NuovaMente lancia l'iniziativa "Offri una mascherina FFP2 alla Mensa Il Pane Quotidiano a Biella"

L' associazione culturale NuovaMente, aprendo la stagione 2022, ha lanciato una proposta agli associati: portare una mascherina FFP2 a ogni conferenza da donare alla mensa Il Pane Quotidiano a Biella.

Dopo due appuntamento ne sono state già donate un centinaio di mascherine FFP2 , che l'associazione ha già consegnato alla Mensa. Il prossimo incontro sarà giovedì 10 febbraio – ore 21,00 – Rinforzare le difese immunitarie …NaturalMente, con l’ alimentazione naturale e il contatto con la natura – Marco Bo

Una serata per scoprire quali strumenti naturali ciascuno può utilizzare nella sua vita per rinforzare il proprio sistema immunitario e per apprendere come una equilibrata alimentazione ed un corretto contatto con la natura possano migliorare la risposta a batteri, virus e cellule cancerogene.