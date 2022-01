Mottalciata, approvato il progetto della Caserma dei Carabinieri

Con delibera di giunta, il Comune di Mottalciata ha approvato il progetto definitivo per risanamento conservativo, adeguamento strutturale e ristrutturazione della Caserma dei Carabinieri di via Martiri della Libertà, chiusa nel 2018.

Il progetto prevede interventi di messa in sicurezza e relativi all'antisismicità: nello specifico il rafforzamento di muri portanti e ristrutturazione interna per rendere la palazzina moderna ed accogliente . All'esterno opere di riqualificazione relative al giardino ed ai garage.

Il Comune ha stanziato 170 mila euro di risorse proprie imputate al bilancio 2021. “Ora aspettiamo 4 mesi – precisa il sindaco Roberto Vanzi - per sapere dalla sovraintendenza se l'edificio rientra sotto la loro tutela oppure no. Nel primo caso la stessa sovraintendenza dovrà darci l'autorizzazione ai lavori e spiegarci come agire Dopodiché partirà il bando per i lavori”.