Covid-19, Bio-Rad lancia il test Platelia

Bio-Rad Laboratories, Inc: (BIO e BIOb), leader mondiale nella ricerca scientifica e nella diagnostica clinica con sede in California, negli Stati Uniti d'America, ha annunciato oggi il lancio del test Platelia anti-SARS-CoV-2 S IgG Quant per la rivelazione quantitativa degli anticorpi IgG anti-spike per il SARS-CoV-2, il virus associato al COVID-19.

Il test è disponibile nei Paesi che accettano il marchio CE.

Il test Platelia anti-SARS-CoV-2 S IgG Quant fornisce una valutazione accurata dei livelli di anticorpi in grado di rivelare una risposta immunitaria adattativa del paziente al COVID-19 e contribuire a determinare l'efficacia dei vaccini contro il COVID-19. Il test utilizza l'intera proteina spike per offrire una rivelazione più ampia degli anticorpi anti-IgG del SARS-CoV-2. Il test è calibrato contro lo standard internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la rivelazione quantitativa in BAU/mL di anticorpi IgG anti-spike, con conseguente standardizzazione dei risultati, che possono essere confrontati tra laboratori.

"Il test Platelia anti-SARS-CoV-2 S IgG Quant fornisce una maggiore comprensione delle risposte anticorpali al SARS-CoV-2 a lungo termine e riteniamo che contribuirà a una migliore gestione delle campagne vaccinali e agli studi di sieroprevalenza", ha affermato Dara Wright, Vicepresidente esecutivo di Bio-Rad, Presidente Clinical Diagnostics Group.

"Inoltre, offre una certa flessibilità. Il test può essere utilizzato manualmente, sul nostro sistema EVOLIS, oppure può essere eseguito su altri sistemi di micropiastre aperti compatibili e validati", ha aggiunto. È complementare al test Platelia SARS-CoV-2 Total Ab della Bio-Rad, che rivela gli anticorpi anti-nucleocapside totali e permette di differenziare le popolazioni che sono state esposte a SARS-CoV-2 da quelle che non lo sono state. Entrambi i test sono progettati per rivelare le risposte immunitarie adattative del paziente".

Bio-Rad offre una vasta gamma di prodotti da utilizzarsi a supporto dello screening diagnostico del COVID-19, per la conferma dei risultati dei test, per la sorveglianza, nonché la ricerca e lo sviluppo di terapie/vaccini. Dai test molecolari mediante PCR in tempo reale o Droplet Digital PCR ai test immunologici, le nostre soluzioni forniscono sensibilità e precisione all’avanguardia.

Per maggiori informazioni si può visitare il sito bio-rad.com .