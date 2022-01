Anffas Biellese, lo psicologo Catania inserito nel Comitato scientifico nazionale dell’associazione

Importante e prestigioso riconoscimento per Vito Giorgio Catania, da tre anni in forza ad Anffas Biellese in qualità di psicologo. Nelle scorse settimane Catania è infatti stato inserito nel Comitato scientifico nazionale dell’associazione. “Si tratta di una soddisfazione per tutti noi, oltre naturalmente a un riconoscimento personale” commenta Maria Teresa Rizza, presidente del gruppo che ha sede a Gaglianico. “Non avevamo dubbi sulle sue qualità, ora a disposizione anche a livello nazionale” spiega invece Ivo Manavella, presidente della Cooperativa Sociale Integrazione Biellese, braccio operativo di Anffas Biellese.

“E’ un grande onore e una grandissima responsabilità - commenta Catania -. Non posso che ringraziare chi mi ha dato tanta fiducia e chi mi ha messo nelle condizioni ideali per fare al meglio il mio lavoro. Ora ci attendono nuove sfide e obiettivi sempre più alti”. Catania spiega quindi il suo lavoro in Anffas: “Mi occupo della stesura delle progettazioni individualizzate delle persone con disabilità prese in carico dal nostro servizio e collaboro alla progettazione e programmazione delle attività educative. Sono inoltre di supporto alle famiglie, perché nella nostra filosofia c’è la presa in carico non solo delle persone con disabilità ma anche dei familiari chiamati a gestire situazioni non facili”.

“Il mio nuovo incarico prevede lo studio e poi la realizzazione delle linee guida nazionali che successivamente le sedi periferiche in giro per l’Italia adottano - aggiunge lo psicologo -. Un incarico importante. Tra i tanti impegni, quello legato all’autonomia abitativa che da sempre contraddistingue i nostri traguardi da raggiungere per tante persone con disabilità in giro per il Paese”.