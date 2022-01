Altre 453 persone vaccinate al Polivalente di Pray, sindaco: “Risultato straordinario”

Altre 453 persone si sono vaccinate presso il salone polivalente di Pray nella giornata straordinaria organizzata dall’ASL di Vercelli, con il contributo di molti volontari.

“Che tutti noi ringraziamo – spiega il sindaco Gian Matteo Passuello - Questo straordinario risultato, ha consentito di incentivare le somministrazioni per terze e molte prime dosi solo nel gennaio 2022 per oltre 1300 persone. Questa attività iniziata già nel mese di dicembre scorso ha consentito di alleggerire il carico di lavoro sulla struttura vaccinale di Borgosesia. Confidiamo che per il futuro l’ ASL continui favorire le somministrazioni presso la nostra sede vaccinale caratterizzata dalla grande funzionalità della struttura e dalla non consueta disponibilità nel contribuire alla campagna vaccinale da parte dei medici di base Dott.sa Giuliani e Hamid Reza che ancora ringraziamo in aggiunta alla CRI di Borgosesia, il Coordinamento di Protezione civile di Biella, Auser Valsessera e l’Associazione Amici della Fagnana. Ricordiamo che l’organizzazione logistica e relative spese di funzionamento fin dall’inizio della prima giornata il 25 aprile 2021, è stata curata dal comune di Pray e dall’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, Ufficio di Protezione Civile”.