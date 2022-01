Trasferta in terra siciliana per Pallacanestro Biella. I ragazzi di coach Zanchi saranno di scena al PalaFantozzi di Capo d’Orlando contro la Infodrive. Due squadre in grande salute, come dimostrano gli ultimi risultati: se Biella è reduce da tre successi consecutivi, i siciliani allenati da coach Marco Cardani hanno ottenuto due vittorie importanti per la propria classifica contro Assigeco Piacenza e Urania Milano.

La formazione isolana non potrà contare sul capitano Matteo Laganà, out per un problema alla caviglia, e Andrea Traini, ma le opzioni offensive a disposizione del giovane tecnico di Capo d’Orlando non mancano, Nick King su tutti (oltre 20 punti di media per lui). Una sfida non semplice per i rossoblù che vogliono continuare il proprio 2022 con una prestazione importante su un campo difficile come il PalaFantozzi.

Palla a due domenica alle ore 17.00 con diretta su MS Sport, televisione ufficiale di Lega Nazionale Pallacanestro (canale 814 Sky e 601 del digitale terrestre in Piemonte).

I ROSTER

Infodrive Capo d’Orlando: 0 Modou Diouf, 1 Tevin Mack, 4 Quinn Ellis, 7 Vittorio Bartoli, 12 Federico Poser, 15 Samuele Telesca, 16 Simone Vecerina, 25 Francesco Reggiani, 55 Nick King. All.: Marco Cardani.

Edilnol Pallacanestro Biella: 7 Jacopo Soviero, 8 Gianmarco Bertetti, 10 Luca Infante, 11 Carlo Porfilio, 15 Tommaso Bianchi, 16 Luca Vincini, 20 Matteo Pollone, 35 Luca Loro, 36 Alessandro Morgillo, 41 Kenny Hasbrouck, 44 Steven Davis. All.: Andrea Zanchi.

DICHIARAZIONI PREPARTITA

Andrea Zanchi (Head Coach Edilnol Biella) – “La gara vinta contro Udine denota la nostra crescita, ma adesso dobbiamo tenere a bada gli entusiasmi, non possiamo permetterci di sbandare. Dobbiamo continuare a lavorare più degli altri, perché solo così possiamo ottenere quello che vogliamo, a partire da questa gara su un campo non semplice”.

Luca Infante (Centro Edilnol Biella) – “Contro Udine è stata la vittoria della squadra, ottenuta con il cuore e il carattere e con una valenza notevole per la classifica. Il nostro miglioramento è evidente, dietro c’è tanto lavoro e voglia di imparare, siamo un gruppo affamato. Siamo in un trend positivo che ci ha portato a centrare tre vittorie consecutive, ma sappiamo che il percorso è ancora lungo e ricco di insidie”.