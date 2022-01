E’ il novarese Mattia Menegaldo la prima novità del 2022 della Scuderia Biella Corse

Riguardano il Trofeo Toyota Yaris GR Cup le prime novità della stagione 2022 di Biella Corse. La scuderia, che ha già preso parte, con il novarese Federico Romagnoli, all'edizione 2021 del monomarca Toyota, sarà infatti al via anche dell'edizione 2022 e con più di un equipaggio.

"E' vero" spiega il "Team Manager" di Biella Corse, Alberto Negri, "Biella Corse raddoppierà se non addirittura triplicherà (un'altra trattativa è infatti ancora in corso) la presenza nel Trofeo Toyota Yaris GR Cup. Oltre a Federico Romagnoli, che molto probabilmente ripeterà l'esperienza (siamo in attesa della conferma), ci sarà infatti il giovanissimo Mattia Menegaldo, con l'obbiettivo di fare esperienza e, visto che è del 2001, di "dire la sua" nella categoria Under 23". Il pilota Mattia Menegaldo è di Massino Visconti, piccolo centro della Provincia di Novara a ridosso del Lago Maggiore. E' nato il 15 settembre del 2001 e ha debuttato nel mondo dei rally nel 2021. La sua è stata una stagione a dir poco impegnativa: ha infatti preso parte, con una Peugeot 208 R2, al Motors Rally Show Pavia, al Rally Il Grappolo, al Rally di Alba, al RallyLana, al Città di Torino, al "Rubinetto", al Rally Città di Modena e infine allo Special Rally Circuit by Vedovati Corse; sempre con buoni piazzamenti di classe e nella categoria Under 25.

"Nella GR Yaris Rally Cup 2022" spiega il giovane pilota "cercherò innanzitutto di fare una buona impressione. L'obbiettivo è il titolo della categoria Under 23 ma non mi spiacerebbe "dire la mia" per quanto riguarda la classifica assoluta". Mattia sarà affiancato dall'esperto Marco Amerio, navigatore astigiano attivo nel mondo dei rally da quasi trent'anni. "Con Marco ho fatto sei delle otto gare del 2021" aggiunge Mattia; "l'ho scelto per questa avventura perché con lui mi sono subito trovato bene, un "feeling" davvero notevole!". "Mattia entrerà a far parte del neonato "Junior Team" di Biella Corse" aggiunge Alby Negri; "una realtà a cui teniamo molto e che abbiamo voluto creare, nell’anno del nostro cinquantenario, per valorizzare nuovi giovani talenti del mondo dei rally". Preparatore e Sponsor Nella GR Yaris Rally Cup 2022 la Toyota GR Yaris di Mattia Menegaldo sarà seguita tecnicamente dalla "factory" cuneese Miele Racing di Riccardo Miele, azienda specializzata nella preparazione e nel noleggio di vetture da competizione.

Il "main sponsor" dell'equipaggio sarà invece il brand milanese Frankin Italia, azienda leader nel settore del noleggio di veicoli commerciali e industriali.