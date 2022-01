The Bowman, "Dedalo" il primo album della band biellese, VIDEO

Hanno aspettato 5 anni per trovare il loro stile, una loro identità. E il risultato di questo "viaggio" è "Dedalo", il loro primo disco. Sono i The Bowman, la band biellese composta da Elisa Negro, voce e autrice dei testi, e da Marco Vialardi (chitarra), Mattia Bellini (basso), Giulio Ferro (batteria) e Nicola Casalegno (tastiere).

"In questi anni abbiamo acquisito più sicurezza, una nostra identità - racconta Elisa -. E il titolo di questo album non è casuale: vuole proprio significare quel viaggio che abbiamo fatto, quel percorso che ci ha portati fino a qui, oggi".

Nel disco sono raccolte tutte le canzoni dei The Bowman, tutte tranne una, la prima, perché un brano molto diverso rispetto a quelli composti negli anni successivi. "La disposizione delle tracce, come avviene sempre negli album, non è naturalmente casuale - spiega Elisa - . La nostra volontà è quella di regalare a chi lo ascolta un percorso emozionale".

Il loro primo lavoro è appena uscito, ma la band ha già iniziato a prepararne un secondo che, spiega Elisa, sarà sicuramente diverso dal primo. "Dedalo è una raccolta di quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Il nuovo lavoro sarà fatto con più consapevolezza e più maturità".

A mancare ai The Bowman è ora solo il palco. "Manca l'adrenalina che hai quando sei davanti al pubblico - conclude Elisa - . La forza che ti regala. È un peccato che non si dia tanta importanza alla musica. Speriamo che tutto questo finisca, ne abbiamo bisogno".

È possibile ascoltare il nuovo disco su Spotify oppure chiedendo una copia fisica direttamente tramite le pagine Social della band:

Instagram: www.instagram.com/thebowman

Facebook: www.facebook.com/thebowmanofficial

Sito: www.thebowman.it