Vigliano, grave incidente in super, foto Fighera, Pisani, Benedetti per newsbiella.it

Sembra ci sia un ferito grave, vittima dell'Incidente di questa mattina in superstrada all'uscita di Vigliano, trasportato in ospedale con l'elisoccorso. Ad essere coinvolti un'automobile e un furgone che hanno impattato violentemente per cause al vaglio della Polizia che si è occupata dei rilievi.

Al momento la super è chiusa al traffico all'altezza di Vigliano in attesa della rimozione dei mezzi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del luogo dell'incidente.