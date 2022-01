Iscrizioni, Bona: apertura straordinaria delle sedi di Mosso - Valdilana e Pavignano - Biella

"I futuri iscritti alle classi prime - scrivono dalla scuola - desiderano visitare la loro prossima scuola e conoscere alcuni insegnanti, come è succedeva negli anni scorsi. Un momento importante per i futuri primini. Non solo, data la situazione pandemica alcune famiglie stanno avendo difficoltà a rispettare la tempistica per le iscrizioni dei loro figli. Infine ci siamo resi conto che altre famiglia hanno bisogno di un aiuto da parte della scuola per completare le iscrizioni stesse. A tal fine le sedi di Mosso e di Pavignano apriranno le loro porte domani, sabato 29 gennaio dalle ore 10 alle ore 12".

Le sedi di Mosso e di Pavignano del corso professionale per la Sanità e l’assistenza sociale apriranno dunque le loro porte agli studenti del prossimo anno scolastico 2022-2023 e ai loro familiari per visitare la loro scuola e conoscere alcuni insegnanti.

Per coloro che non fossero riusciti a provvedere all’iscrizione nei termini previsti, in questa occasione potranno richiederla.

Ricordiamo che l’ingresso per i familiari è consentito solo se muniti di Green Pass e di mascherina FFP2.

Via Q. Sella 42 - 13822 Mosso – Valdilana

Tel: 015 741931

Via Strada Antica di Andorno 39- 13900 Pavignano – Biella

Tel: 015 0980011