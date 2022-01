EmmeBi Pratiche Auto, la comodità del cliente al centro dell’attività di Monica Bergamin

Dover sbrigare le faccende burocratiche è sempre un impegno che può prendere molto tempo e risultare scomodo quando si cerca di incastrarlo all’interno di una giornata già densa di appuntamenti e cose da fare. Ancora di più se si abita lontano dai principali centri urbani.

Per tutti i residenti di Valdilana e dintorni la soluzione giusta è a portata di mano. EmmeBi Pratiche Auto si farà carico del fardello burocratico offendo al cliente tutte le comodità di cui ha bisogno e risparmiandogli onerosi spostamenti e lunghi viaggi. L’agenzia nasce 4 anni fa sotto i portici del condominio Santa Maria, in località Ponzone 135 nel comune di Valdilana, ed è frutto dei 18 anni di esperienza nel mondo delle pratiche automobilistiche della titolare Monica Bergamin.

L’attenzione verso il privato è il nucleo dell’attività di EmmeBi Pratiche Auto e, come evidenziato in precedenza, la comodità fa da padrone. Se si necessità di effettuare un passaggio di proprietà la firma potrà essere apposta direttamente in sede mentre, nel caso di rinnovo della patente, sarà possibile farsi visitare in loco alla presenza di un medico. Ovviamente, non manca la presa in carico di duplicati (patenti, carte di circolazione, immatricolazioni) e la prenotazione dei collaudi. Il cliente non dovrà preoccuparsi di nulla.

EmmeBi Pratiche Auto

Località Ponzone 135, Valdilana

Tel: 015 846 0110Mail: emmebipraticheauto@virgilio.it

Facebook: https://www.facebook.com/EmmeBi-Pratiche-Auto-317797581961135/