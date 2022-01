Perché il CBD è un aiuto biologico per la tua linea

Quando l’ago della bilancia non ne vuole proprio sapere di scendere, si può ricorrere a una nuova strategia: il CBD. Non a caso, sempre più ricerche hanno individuato, fra i suoi numerosi benefici terapeutici, anche quello di far dimagrire (e addirittura ridurre l’obesità).

Detto anche cannabidiolo, è la seconda sostanza più abbondante nella Cannabis. Tale sostanza interagisce direttamente con il sistema endocannabinoide umano, deputato proprio a regolare il metabolismo, l’assunzione di energia e infine il deposito e il trasporto di sostanze nutritive.

Il segreto del successo del CBD in ambito alimentare sta nella sua capacità di ridurre l’appetito. Non lo elimina del tutto, ma semplicemente tende ad aumentare la sensazione di sazietà. In questo modo si riduce il consumo di cibo e quindi l’assunzione di calorie in più. Un’alimentazione sana e del costante esercizio fisico faranno il resto.

Uno studio coreano ha appurato infatti che l’introduzione di olio al CBD nella dieta consente una migliore regolazione del peso. Motivo: il cannabidiolo stimola il grasso bruno.

Quest’ultimo, oltre a regolare la termogenesi, ha un ruolo significativo nell’innescare tutti quei processi che conducono alla sensazione di sazietà. Perciò i ricercatori sono arrivati alla conclusione che il CBD fa dimagrire, avendo fra l’altro un effetto benefico nella stimolazione di geni e proteine che ossidano i grassi bianchi.

In secondo luogo, aumenta la proliferazione e l’attività dei mitocondri, responsabili della capacità del corpo umano di bruciare calorie. Infine, gioca un ruolo importante nella diminuzione delle proteine coinvolte nella lipogenesi (il metabolismo responsabile dell’aumento di peso). Senza contare altri utilizzi, come olio di CBD antidolorifico .

Altro dato certo: i semi di canapa, da cui il CBD è estratto, sono davvero utili per perdere peso. La pianta viene infatti macinata per poter estrarre l’olio e i suoi semi vengono ridotti in polvere (con un livello di proteine pari al 50%). Così si ottiene la farina di canapa, molto utilizzata per la realizzazione della pasta. Oltre a essere una soluzione salutare per dimagrire, non toglie al cibo quel gusto che molti prodotti biologici tendono a sacrificare.

