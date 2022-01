Codacons su caro-prezzi e i rincari delle bollette

Il fatturato industriale registra numeri molto positivi a novembre, con una crescita del +2,4% su mese, +22,2% su anno, ma sull’industria italiana pende la spada di Damocle del caro-bollette e della ripresa dell’inflazione che rischiano di rallentare fortemente la ripresa economica del paese. Lo afferma il Codacons, commentando i dati diffusi oggi dall’Istat.

“I numeri sul fatturato di novembre, che si aggiungono a quelli positivi sulla produzione industriale, sono senza dubbio un segnale importante per la nostra economia e per la ripresa del paese – spiega il Codacons – L’industria italiana, tuttavia, dovrà adesso fare i conti con il caro-prezzi e i rincari delle bollette che stanno caratterizzando il nuovo anno, una emergenza che rischia di avere ripercussioni non solo sui consumi delle famiglie ma anche sulla salute della nostra industria, emergenza contro la quale il Governo non ha finora adottato adeguate misure di contrasto”.