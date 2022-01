Biella, un lettore: "Troppi buchi e rialzi pericolosi lasciati dai cantieri della fibra ottica in città"

Buongiorno. Intendo segnalare che i vari mini cantieri aperti su molte vie della città per la posa della fibra ottica, quali per esempio via Delleani, via Don Sturzo, via delle Roggie e via Addis Abeba, lasciano buche o rialzi sul manto stradale e sui marciapiedi che sono stati interessati dai lavori. Basta fare due passi per le suddette vie e le altre vicine per accertarsene. Considerando che le strade, marciapiedi e piste ciclabili sono già in stato precario per la scarsa manutenzione, intendo segnalare il disagio e la pericolosità di chi a piedi, col passeggino o in bicicletta le percorre, per non parlare poi del pericolo che corrono più le persone anziane, sempre più spinte a restare a casa per non rischiare la caduta. Occorrerebbe che gli uffici tecnici del Comune verificassero che, una volta terminati i lavori, fosse almeno ripristinato lo stato iniziale, cosa che più volte il Comune ha comunicato ufficialmente ma mai messo in pratica.