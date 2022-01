Con l'Auser si va alla scoperta dei vecchi sentieri del Cossatese

Nuova iniziativa all'orizzonte per l'Auser Cossato. Ad annunciarlo il presidente Marco Abate: “Stiamo cercando di organizzare una iniziativa atta ad incentivare la socializzazione all'aperto in sicurezza, e nello stesso tempo riscoprire i vecchi sentieri di Cossato, Quaregna, Lessona. Tutto questo per iniziare. Prossimamente ci saranno novità interessanti. Chi vuole saperne di più contatti il numero 3491287320 oppure passi dalla nostra sede di via Mazzini 68, a Cossato, il mercoledì e il sabato mattina dalle 9 alle 11”.