Assemblea Condominiale straordinaria come funziona

Cos’è un’assemblea condominiale straordinaria

Dal nome si capisce già che l’assemblea condominiale straordinaria è una riunione dei membri del condominio che avviene al di fuori della canonica assemblea ordinaria.

Le ragioni per cui un amministratore possa essere spinto a convocare un’assemblea straordinaria possono essere molti, ma non è quasi mai lui stesso a decidere da solo di convocarla, ma lo fa se avviene una richiesta da parte di almeno 1/6 delle unità immobiliari (in termini di unità significa almeno 2 condomini).

Le ragioni più frequenti per cui vengono fatte assemblee straordinarie sono:

Nel caso in cui uno dei condomini faccia espressamente richiesta al condominio di avere accesso alle aree condominiali per l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva. In questo caso, il condomino interessato può anche richiedere da solo all’amministratore di convocare un’assemblea.

Un altro caso in cui può essere convocata un’ assemblea condominiale straordinaria è l’installazione di una rete informatica sia ad uso privato che ad uso condominiale.

Altra situazione è quando uno dei membri del condominio debba eseguire delle opere la cui messa in opera può andare a gravare negativamente sulla struttura totale del condominio.

Un caso molto frequente negli ultimi anni, complici anche molti incentivi alle energie pulite, è quando un condomino fa richiesta di installare sulla sua proprietà esclusiva un impianto di produzione di energia fotovoltaica.

Come si convoca un’assemblea condominiale straordinaria

L’assemblea condominiale straordinaria deve essere avanzata in prima battuta a chi si occupa della gestione generale dell’immobile, ovvero l’amministratore del condominio, che una volta presa in carico la richiesta, e aver ratificato che la richiesta è avvenuto dal numero valido di condomini, avrà dieci giorni di tempo per procedere con la convocazione.

Come avviene nel caso dell’assemblea ordinaria, anche la convocazione ad una riunione straordinaria deve essere inviata 5 giorni prima del giorno della riunione, nel quale tale conteggio non deve essere compreso il giorno stesso dell’assemblea. Nel caso in cui invece, dovessero passare i dieci giorni senza che l’amministratore abbia fatto la convocazione, la legge stabilisce che i condomini possono agire anche in maniera autonoma, procedendo con la convocazione.

Quando un’assemblea condominiale straordinaria può essere ritenuta valida

Anche la riunione straordinaria è soggetta al discorso della validità dell’assemblea, a maggior ragione se questa è stata convocata direttamente dalle unità immobiliari in seguito alla mancata risposta dell’amministratore di condominio.

Le regole affinché l’assemblea condominiale straordinaria possa essere considerata valida sono le stesse previste per quella ordinaria, ovvero in prima convocazione per essere considerata valida devono essere presenti in sede di riunione almeno i 1/3 delle unità immobiliari, considerando non le unità fisiche ma i millesimi generali.

Se invece siamo già alla seconda convocazione perché la prima assemblea è andata deserta, in questo caso sarà necessario che sia presente almeno la metà delle unità immobiliari, ovvero i presenti devono raggiungere tutti insieme un valore di almeno 501 millesimi, e per approvare qualsiasi cosa dovrà essere d’accordo la maggioranza dei condomini intervenuti, tanto per fare un esempio numerico su 5 condomini presenti dovranno essere d’accordo almeno in 3.

Per quel che riguarda la compilazione della convocazione alla riunione straordinaria, sul foglio che viene inviato a tutte le unità immobiliari dovranno essere indicati una serie di dati obbligatori, pena l’annullamento della convocazione. Si tratta del luogo, la data, l’ora della riunione e l’ordine del giorno, questo ultimo punto è decisamente importante, perché sono tutti gli argomenti di cui si dovrà discutere con accuratezza in sede di assemblea. La mancanza anche solo di uno di questi dati renderà non valida la convocazione.