Laboratorio alla scoperta del salotto delle meraviglie: Collezionista… E tu?

Una vera novità per la didattica al Museo del Territorio Biellese che da questo appuntamento si rivolgerà sia ai più piccoli che agli adulti, con una visita guidata per i genitori e un laboratorio per i bambini dai 6 agli 11 anni. L’occasione è la mostra “Il salotto di un collezionista - la collezione Fornaro al Museo del Territorio Biellese”.

Domani, venerdì 28 gennaio dalle 16.30 alle 18.00 le famiglie partecipanti verranno divise in due gruppi, alla scoperta delle molte curiosità custodite tra le opere esposte: quello degli adulti verrà guidato da Alessandra Montanera (conservatrice storico artistica del Museo), mentre i bimbi saranno accompagnati da Jessica Tocco.

Partendo dal concetto di camera delle meraviglie, ovvero le prime raccolte di artefatti o esemplari rari e bizzarri di storia naturale, verrà raccontato come il fenomeno del collezionismo privato abbia contribuito alla nascita dei musei.I due gruppi si riuniranno poi negli spazi espositivi della collezione Fornaro e, facendo tesoro delle opere appena scoperte, proseguiranno insieme nel laboratorio didattico, dove i bambini, aiutati dai genitori, potranno costruire il proprio salotto delle meraviglie, da arricchire e arredare a piacimento.

La partecipazione al laboratorio e alla visita guidata è gratuita con prenotazione obbligatoria (max 10 bambini con un accompagnatore ciascuno). Chiama: 015 2529345 o scrivi a: museo@comune.biella.it–Per visitare il Museo del Territorio Biellese e in generale i luoghi di cultura dal 10 gennaio 2022 sarà necessario indossare la mascherina chirurgica ed esibire il Super Green Pass, ovvero la certificazione verde che si ottiene soltanto a seguito di vaccinazione o guarigione dalla Covid-19.

Restano esclusi dal provvedimento i minori di 12 anni e coloro che sono esenti dalla vaccinazione.