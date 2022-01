Gospel Experience Live 2022 a Biella: "Giornate molto intense che hanno lasciato tanta voglia di cantare"

Si è concluso con il concerto “Gospel Experience Live 2022”, tenutosi domenica al Teatro Sociale di Biella, il primo workshop di canto Gospel, proposto da Biella Gospel Choir ed organizzato grazie al contributo del Comune di Biella, tramite un bando per progetti ed iniziative in ambito culturale.

Il workshop, “Gospel Experience 2022”, che era stato pensato per Marzo 2020, ed è stato rinviato a Novembre 2021 e successivamente a Gennaio 2022 causa pandemia, ha visto la partecipazione di 49 iscritti, tra cui alcuni in diretta streaming, uniti al coro e alla band del Biella Gospel Choir, sotto la guida di JNR Robinson, cantante gospel britannico di fama internazionale e dotato di grande carisma.

Il concerto finale ha visto un’ottima partecipazione di pubblico (più di 350prenotazioni), considerando il periodo, e soprattutto è stata un’occasione, per i partecipanti al workshop, di esibirsi e cantare in pubblico per ben due ore e mezza, lasciandosi trascinare da ritmi, sfumature e sonorità alle quali siamo poco abituati. Un’esperienza di socializzazione e di divertimento uniche e memorabili. Sono state giornate molto intense ma che han lasciato bellissimi ricordi e tanta voglia di cantare.