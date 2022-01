Gli occhi lunghi degli astrofili, serata sui telescopi con U.B.A.

I telescopi, gli occhi lunghi degli astrofili per vedere ciò che la nostra vista non riesce a vedere, è il tema della nuova serata del corso di Unione Biellese Astrofili, in programma venerdì 28 gennaio, alle 20:45.

Parlerà di questo argomento tecnico Giampaolo Canazza. “ Un argomento interessante soprattutto per chi si approccia ad utilizzare o a comprare un telescopio. - dice Flavio di U.B.A. - Si parlerà delle principali ottiche e delle principali montature, dei pregi e dei difetti legati a ciascuna, di come utilizzarle al meglio e anche (da non trascurare) l'aspetto economico.

La lezione si terrà in presenza con posti limitati, oppure on line.