Tamponamento auto-furgone ad Andorno Micca

Serie di incidenti stradali nella giornata di ieri, 26 gennaio, nel Biellese. Il primo si è registrato nella mattinata in via Cavalieri di Vittorio Veneto, nel comune di Andorno Micca: intorno alle 11 si è verificato un tamponamento tra un'auto e un furgone per cause da accertare.

Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso, insieme al personale del 118 per l'assistenza ai due conducenti. In seguito, l'auto è stata rimossa con l'ausilio del carro attrezzi.

A Biella, invece, sono avvenuti due sinistri in via Fratelli Rosselli e in viale Macallè: in entrambi i casi, nessuno è rimasto ferito.