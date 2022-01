Ponderano piange la morte di Enzo Trincas, il ricordo del sindaco Roberto Locca

Ieri sera è mancato all’affetto di tutti noi un nostro grande amico una persona che è stata importante per Ponderano, Enzo Trincas. Siamo stati colleghi di lavoro per molti d'anni, insieme con i colleghi, Roberto Marcone, Giorgio Pozza e Savio Umberto abbiamo realizzato per Ponderano diverse opere, allora era tutto più semplice, bastava la voglia e l’entusiasmo del voler fare per raggiungere quasi qualsiasi obiettivo. Era una squadra ben variegata colleghi ma soprattutto amici, come tutti gli amici a volte si litigava ma più che un litigio vero e proprio era un confronto acceso che portava poi ad un accordo e condivisione di vedute che terminavano con una presa coscienza comune con una direzione univoca condivisa, si lavorava uno per l'altro ci si aiutava sempre vicendevolmente che è la cosa più importante di tutto quello che è la nostra vita di relazione. Purtroppo oggi quei valori a volte vengono mancare noi li avevamo ed erano molto forti Enzo quelle qualità le possedeva tutte in modo spiccato, è stato una persona affabile gentile disponibile ormai difficile a trovarsi. Mi spiace moltissimo che sia mancato all’affetto di noi tutti, ma purtroppo la vita è così, la vita è simile a una giostra ogni tanto qualcuno sale ogni tanto qualcuno scende e quando le persone scendono lasciano l'amaro in bocca a chi rimane. Voglio ringraziare Enzo di essermi stato amico, di avermi regalato la sua amicizia che è la cosa più importante che può esserci nel rapporto umano con le altre persone, avere degli amici sinceri è una grande cosa. Ciao Enzo ti ringrazio per tutto ciò che hai regalato a me ed alla collettività di Ponderano durante la tua permanenza con tutti noi.