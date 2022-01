Netro, cascinale distrutto dalle fiamme. E la comunità si attiva per dare una mano alla coppia colpita

Si sono concluse nella serata di ieri, 26 gennaio, le operazioni di spegnimento del terribile incendio scoppiato all'interno di un cascinale di Netro (leggi qui). Le fiamme hanno divorato e completamente distrutto l'intera struttura abitativa. Gravemente danneggiati anche gli altri locali della proprietà adibiti a magazzino per gli attrezzi agricoli. L'intero edificio è stato dichiarato inagibile. Nel rogo sembra che abbia perso la vita una cucciolata formata da quatto cagnolini.

Da quanto si apprende, i due residenti non erano in casa: da poco meno di mezzora, infatti, si erano allontanati dalla zona prima che il rogo avvolgesse il tetto e le parti superiori dello stabile. La coppia, visibilmente scossa, ha trascorso la notte a casa di familiari. Una decina di squadre dei Vigili del Fuoco (Biella, Cossato, Ponzone) hanno agito con tempestività per contenere il più possibile la furia del fuoco. Fino a tarda serata si è proceduto con la bonifica e messa in sicurezza del cascinale mentre stamattina si concluderanno gli interventi di smassamento e rimozione dei residui e delle macerie. Perfino da Torino è in arrivo un nucleo operativo speciale per supportare le operazioni. In seguito, avranno inizio le indagini per capire le cause dell'incendio.

Intanto, la comunità di Netro si è stretta al dolore dei residenti colpiti, attivando diverse iniziative di solidarietà. “C'è chi ha offerto un camper per accudire i loro animali da compagnia; altri, invece, hanno messo a disposizione alcune abitazioni per ospitare queste persone – spiega il sindaco Tiziana Pasquale – Ho la fortuna di guidare una comunità unita e sono state diverse le telefonate da parte di cittadini che vogliono dare una mano in questa situazione drammatica. Ci stiamo organizzando per trovare una soluzione ma non posso che ringraziare l'intera popolazione per la sensibilità dimostrata”.