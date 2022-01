Muzzano, si ribalta con l'auto per evitare un capriolo sulla strada: momenti di paura per un 31enne (foto di repertorio)

Per evitare un capriolo, spuntato all'improvviso in mezzo alla strada, ha perso il controllo dell'auto ed è finito in una cunetta ribaltandosi completamente. Momenti di paura per un 31enne alla guida, rimasto coinvolto nel sinistro stradale autonomo, avvenuto nella giornata di ieri, 26 gennaio, a Muzzano.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente si sarebbe portato fuori dal veicolo in maniera autonomo allertando le forze dell'ordine e specificando di non aver bisogno del personale sanitario. Al loro arrivo, i Carabinieri hanno proceduto a rilevare il sinistro per la ricostruzione dell'accaduto.