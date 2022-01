Subisce un furto in casa e dopo un mese riottiene i propri oggetti sottratti. Storia a lieto fine per una biellese rimasta vittima lo scorso dicembre di un furto in appartamento a Biella.

Il personale della Polizia di Stato, in particolare la Squadra Mobile, è riuscito a ritrovare i monili rubati. Dalle prime informazioni, erano stati occultati all'interno di un calzino nascosto tra i rami di un albero. La donna è stata convocata ieri pomeriggio in Questura per la restituzione dei beni rubati.