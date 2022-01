Cossato, c'è ancora tempo per richiedere i buoni spesa

C'è ancora tempo a Cossato per ottenere i buoni spesa. A darne informazione, il Comune sul proprio sito.

Dal 3 al 31 gennaio i residenti in Cossato, colpiti dalla situazione economica determinatasi per l'emergenza Covid, possono presentare richiesta per beneficiare di buoni spesa da utilizzarsi esclusivamente negli esercizi commerciali convenzionati. Sulla pagina del Comune (clicca qui) è possibile scaricare l'avviso pubblico, il modello di istanza e l'elenco degli esercizi convenzionati.