Il centro polifunzionale del comune di Pray si sta preparando ad accogliere circa 400 persone che, nella giornata di venerdì 28 gennaio, potranno recarsi in loco per effettuare la vaccinazione durante la sessione straordinaria in programma dalle ore 9 alle 17.

L’appuntamento di venerdì farà seguito alle sessioni del 14 e 21 gennaio, nella quali sono state somministrate altrettante dosi. Per chiunque ne presentasse i requisiti sarà possibile accedere su prenotazione o in maniera diretta.