Giornata della memoria 27 gennaio 2022, per non dimenticare, FOTO

Anche il Partito Democratico Biellese – Circolo Partito Democratico di Biella hanno voluto ricordare la Giornata della Memoria.

"Ada Ovazza Vitale, con il marito Eugenio, i figli Sergio e Aldo i suoceri Cesare e Celestina la madre Elvira Vitale Ovazza, Salomone Tedeschi Giuseppe Weiberg; questi sono i nomi dei nostri concittadini di fede ebraica deportati come migliaia di altri italiani versi i famigerati campi di sterminio nazisti in un viaggio senza ritorno. Nomi riportati sulla targa posta in vicolo del Bellone a pochi passi dalla Sinagoga di Biella. Questi nomi li ritroviamo stampati sui pannelli che documentano la più grande tragedia del secolo scorso presso il Museo della Memoria della Shoah allestito a Milano alla Stazione Centrale presso il famigerato Binario 21 dove partivano i convogli dei deportati destinati ai campi di sterminio. Vite stroncate dalla follia e dall’odio contro tutto quello che risultava diverso dagli stereotipi del pensiero unico nazista e fascista. Oggi deponiamo questo mazzo di fiori non solo per un dovuto ricordo di vite spezzate da furie ideologiche ma per mantenere vivo il pensiero vitale che animava quelle persone, per ravvivare il fuoco della speranza di una vita migliore. Per non dimenticare il sottile confine che divide l‘odio eretto a sistema alle più abbiette partiche sistematiche di morte. Per non dimenticare!"