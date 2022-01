Consiglio comunale di Biella: resoconto della seduta di lunedì 24 gennaio

È tornato a riunirsi, nell’occasione in videoconferenza, nella giornata di Lunedì 24 Gennaio il Consiglio Comunale della Città di Biella. Prima di trattare i vari punti all’ordine del giorno, il Presidente del Consiglio Comunale Marzio Olivero e l’Assessore Barbara Greggio hanno ricordato due importanti e illustri figure, recentemente scomparse: il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli e l’imprenditore biellese Nino Cerruti, invitando i presenti ad osservare un minuto di silenzio in loro ricordo.

A seguire si è proceduto trattando i punti all’ordine del giorno.

Il punto 1 Affari Generali – Comunicazione della deliberazione G.C. N. 307 del 29.12.201 avente per oggetto “Ragioneria variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 mediante prelevamento dal fondo di riserva ordinario (FR – 2/201)”

Il punto 2 Anticorruzione – Trasparenza piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022/2024. Approvato con voto unanime.

Il punto 3 U.T. Urbanistica – Verifica quantitativa e qualitativa delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie – Individuazione ambiti d’intervento Approvato con voto unanime.

Il punto 4 U.T. – Adempimenti ex L.R. N.15/89 contributi comunali per interventi relativi ad edifici per il culto – Determinazione della quota per l’anno 2022 – Approvazione programma di intervento. Approvato con voto unanime.

Il punto 5 Ragioneria – Documenti di programmazione finanziaria esercizio 2022-2024: nota aggiornamento del documento unico di programmazione e bilancio di previsione 2022-2024 - Approvazione, Approvato con 21 voti favorevoli, 8 contrari. Le discussioni relative alle interrogazioni all’Ordine del Giorno non sono state trattate.