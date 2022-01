“Gli Angeli, sempre intorno a noi”, domani conferenza di NuovaMente

L’associazione culturale NuovaMente organizza per giovedì 27 gennaio alle ore 21,00 la conferenza “Gli Angeli, sempre intorno a noi … conoscerli ed amarli” con Roberto Giovagnoni presso la sede di Viale Macallè 10 a Biella.

Il relatore ci spiegherà non solo l’esistenza degli Angeli, ma come il mondo Angelico accompagni lo sviluppo dell'emisfero occidentale da sempre, senza uno specifico riferimento spirituale o religioso, sostenendoci nelle più difficili traversie.

In quest'ottica l'Angelo ritorna ad acquisire accanto a noi la sua originaria libertà e purezza e diventa una guida preziosa verso la conoscenza e la trasformazione.

Roberto Giovagnoni , vive a Perugia, lavora in una grande multinazionale del settore finanziario. È consulente professionista, trainer di training autogeno e formatore aziendale. Ha operato nel settore della cooperazione internazionale in progetti di reinsediamento di popolazioni rifugiate seguendo il tema dei diritti umani in America centrale, Nord Africa ed Est Europa ed è autore di diversi libri tra cui : “Il codice Angelico” , “ Il potere nascosto” e di molte video-conferenze reperibili sul web.

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti e gli associati potranno portare un ospite anche non tesserato.

L’ingresso è soggetto alle disposizioni anti-Covid. Per informazioni 3470537574.