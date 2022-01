Scontro auto-moto a Biella, centauro finisce al Pronto Soccorso in codice giallo (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

È stato trasportato al Pronto Soccorso, in codice giallo, il motociclista rimasto coinvolto nell'incidente stradale, avvenuto poco prima delle 18 di oggi, 26 gennaio, in via Ambrosetti, a Biella. A rimanere coinvolti nel sinistro un'auto e una moto per cause ancora da accertare.

L'impatto è stato notevole e il centauro è rimasto ferito nello scontro e nella successiva caduta. Sul posto si è portato il personale sanitario del 118 per l'assistenza del caso. Presenti anche gli agenti di Polizia locale per la raccolta dei rilievi che stabiliranno la dinamica del fatto.