Sandigliano piange la morte di Cristina Alberti a 64 anni, il ricordo degli ex compagni di classe (foto di repertorio)

La notizia della prematura scomparsa di Cristina Alberti ha gettato nel dolore la comunità di Sandigliano. La donna, mancata all'affetto dei suoi cari all'età di 64 anni, aveva lavorato per molto tempo a Roma come operatrice sanitaria prima di fare ritorno a Biella nell'ultimo periodo.

Molto attiva nell'associazionismo, ha dedicato la sua vita al servizio del prossimo come sottolineano gli ex compagni di classe della Sezione B, diplomati in chimica tintoria nell'anno scolastico 1976-77 presso l'ITIS Q. Sella di Biella: con una breve lettera, ricordano “con infinito affetto e rimpianto la sua figura generosa, che troppo presto ci lasciato”.

Il Santo Rosario sarà recitato questa sera, alle 19.30, nella chiesa parrocchiale di Sandigliano. Sempre qui si terrà il funerale, affidato alle Onoranze Funebri Defabianis, alle 10.30 di domani, 27 gennaio.