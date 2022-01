Paura a Netro, cascinale avvolto dalle fiamme e tetto completamente bruciato FOTO e VIDEO

Momenti di forte preoccupazione in Valle Elvo. Per cause ancora da accertare, un cascinale è rimasto avvolto dalle fiamme che, in breve tempo, si sono propagate sul tetto e ai piani superiori dello stabile principale.

Il devastante incendio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 26 gennaio, nella frazione Castellazzo di Netro. La colonna di fumo, visibile anche a diversi chilometri di distanza, ha spaventato i residenti della zona che hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto si sono portati diversi mezzi (tra cui 4 autobotti) dei Vigili del Fuoco di Biella e Cossato che, in questo momento, stanno operando per arginare il fronte del fuoco e limitare il più possibile i danni.

Oltre all'abitazione centrale, un'altra porzione di edificio adiacente è stata divorata dal rogo. Ad ora, non si conosce l'ammontare dei danni e le cause che hanno originato l'incendio.