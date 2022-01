Omicidio-suicidio a Cossato, comunità attonita. Sindaco: “Tragedia che scuote tutti noi”

La notizia del ritrovamento di una coppia di biellesi senza vita nell'area boschiva di Cossato ha lasciato attonita un'intera comunità (leggi qui). Dal primo pomeriggio di oggi, 26 gennaio, non si parla d'altro in città ma sono davvero pochi quelli che vogliono commentare.

Troppo doloroso e traumatico il fatto accaduto nella mattinata che, secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, si tratterebbe di un omicidio-suicidio per una coppia residente a Cossato. Le indagini sono tuttora in corso per capire le ragioni che hanno portato al drammatico gesto.

“È una tragedia che scuote la comunità – sottolinea il sindaco Enrico Moggio – . Il fatto ha profondamente sconvolto tutti noi. Erano persone estremamente riservate, non li conoscevo personalmente. Non sappiamo se avessero parenti stretti, stiamo verificando ma la nostra vicinanza va ai familiari e agli amici”.