Famiglia resta senza casa dopo incendio, la Pro Loco di Zubiena attiva raccolta fondi per aiutarla

Zubiena si dimostra campione di solidarietà. Ad una settimana dal terribile incendio (leggi qui) che ha lasciato senza casa una famiglia biellese (formata da mamma e due figli), l'intera comunità si è attivata dando vita ad una campagna di beneficenza in loro favore.

“In collaborazione con il Comune abbiamo creato una raccolta fondi per aiutare queste persone che hanno perso la propria abitazione a causa di un rogo devastante – spiegano dalla Pro Loco di Zubiena – Insieme possiamo dare loro una mano a ricominciare. Chi volesse aiutarli può effettuare una donazione trovando i riferimenti bancari sulla nostra pagina Facebook”.

Particolarmente entusiasta anche il sindaco Davide Basso: “Ringraziamo con tutto il cuore i volontari della Pro Loco per l'attivismo, la presenza sul territorio e la sensibilità dimostrata in questa drammatica occasione. Come Comune non possiamo fare altro che condividere un'iniziativa solidale di enorme importanza”.