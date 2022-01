Incidente stradale nella mattinata di oggi, 26 gennaio, a Biella. Dalle prime informazioni raccolte, tre auto si sarebbero scontrate per cause da accertare all'incrocio tra via Trieste e via Piave. Sul posto gli agenti di Polizia locale per la raccolta dei rilievi. Non si sarebbero registrati feriti tra gli automobilisti coinvolti.