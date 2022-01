Pomerigginsieme a Valle San Nicolao per trascorrere momenti in allegria e compagnia

Ripartono a Valle San Nicolao, grazie anche ad un progetto dell’Arci provinciale, i “Pomerigginsieme”, un’iniziativa che era stata promossa alcuni anni fa dal Gruppo di volontariato con lo scopo di creare un momento di animazione, d’incontro e di socializzazione per la popolazione anziana. I nuovi incontri ricominciano da venerdì 4 febbraio, dalle 14,30 nei locali dell’oratorio di Valle San Nicolao, con ingresso a fianco del parco giochi, gentilmente concessi gratuitamente dalla Parrocchia.

“Il progetto, finanziato da un bando dal Dipartimento per le politiche giovanili e presentato dall’Arci provinciale, è finalizzato a promuovere lo scambio generazionale e a favorire attività di sostegno all’inclusione delle persone anziane e anche per questo sarà coordinato da una giovane animatrice, Maddalena, selezionata dai responsabili del progetto e che sarà supportata dai volontari della nostra associazione – spiega il presidente Fabrizio Sartore - Il progetto denominato TIME TO CARE, promosso dal Forum del Terzo Settore e dal Dipartimento per le Politiche giovanili e per la famiglia attraverso una convenzione tra il Ministero e Arci, per Valle San Nicolao si concretizza con due interventi per la Terza età, uno sportello di supporto tecnologico che si svolge il venerdì mattina al circolo Arci di Brovato e, dal 4 febbraio, con i “Pomerigginsieme” del Gruppo di volontariato”.

Per quest’ultima attività in particolare si intende proporre un alcuni momenti di aggregazione durante i quali poter chiacchierare, scambiarsi opinioni, trascorrere alcune ore in compagnie e in allegria. Un’esigenza sentita soprattutto in un piccolo paese con molte persone anziane, spesso sole a cui questa iniziativa si rivolge in modo particolare. Durante questi incontri ci saranno giochi collettivi, momenti di animazione e sarà possibile anche soltanto fare conoscenze, rivedere amici, fare quattro chiacchiere e trascorrere alcune ore in compagnia, in allegria e serenità. Regola indispensabile per poter prendere parte ai “Pomerigginsieme” è avere il Green Pass rafforzato (quello che si ottiene con vaccinazione e/o guarigione) e indossare correttamente la mascherina di protezione, mentre sarà compito degli organizzatori il controllo delle norme di sicurezza, dall’igienizzazione al distanziamento.

Per chi ne ha necessità è previsto un servizio di trasporto gratuito per poter permettere a tutti quelli che lo desiderano di partecipare. Per avere maggiori informazioni e per richiedere l’eventuale servizio gratuito di trasporto è possibile mettersi in contatto con il Gruppo di volontariato, telefonando al numero 3481460663. “Un grazie particolare all’Arci provinciale – conclude Sartore - che ha elaborato e proposto il progetto, a Maddalena che lo sta realizzando e alla parrocchia di Valle San Nicolao che mette gratuitamente a disposizione i locali. Grazie anche ai volontari che, come sempre, si impegnano per la riuscita di tutte le iniziative per il paese e infine grazie a tutte le persone che vorranno cogliere questa opportunità di incontro e di socializzazione”.