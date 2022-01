La storia del Liceo "Avogadro" di Biella tutta da scrivere: anche da te!

"Papè Satan! Papè Satan Aleppe!"

Il Liceo Scientifico di Biella sta scrivendo la sua storia. Vuoi contribuire? Ex allievo, ex docente, semplicemente ex, hai fotografie, oggetti, memorie da condividere?

Il glorioso “Avogadro”, classe 1945, ti aspetta per farti diventare parte del racconto.

Se puoi/vuoi, fai la tua parte! Scrivi a: ufficio.didattica@liceoavogadrobiella.net riccardo.quaglia@liceoavogadrobiella.net craveiadanilo@virgilio.it e invia il materiale o mettilo a disposizione per l’acquisizione digitale. Ma attenzione: il tempo stringe! Grazie.