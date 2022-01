Donato, sabato la commemorazione partigiana per le vittime di Lace (foto di repertorio)

Le sezioni Valle Elvo e Serra “Pietro Secchia” Ivrea e Basso Canavese dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, in occasione della ricorrenza del 29 gennaio, data della cattura del Comando della 76esima Brigata e della Settima Divisione Garibaldi in seguito all’attacco a sorpresa del presidio militare tedesco di Borgofranco d’Ivrea, organizza, presso l’area monumentale di Lace a Donato, un incontro commemorativo con interventi, riflessioni, letture e canti partigiani. L’evento sarà in partenza alle 20.