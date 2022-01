Auser Cossato, ecco le attività svolte nel 2021 al servizio del cittadino

Tempo di bilanci all'Auser di Cossato. Nel corso dell'anno appena trascorso, l'attività svolta è stata particolarmente intensa, come sottolinea il presidente Marco Abate: “32 sono i soci tesserati e di questi oltre la metà sono stati, nel corso del 2021, volontari attivi che hanno offerto tempo e attenzione in molteplici attività. Sono state 240 le ore di attività di volontariato in Casa di Riposo Gallo; 320 per attività di volontariato per apertura Sede, 310 per attività di volontariato presso l'Emporio e la San Vincenzo, oltre ai viaggi di accompagnamento degli utenti CISSABO e privati”. Sul fronte delle convenzioni, Abate sottolinea: “Sono state siglate con il Consorzio Socio Assistenziale CISSABO e con Casa di Riposo Gallo di Cossato”.

Diverse le azioni svolte: “Alla Casa di Riposo animazione per gli ospiti della Struttura, insieme all'accompagnamento per ricevimento parenti seguendo le normative anti-Covid vigenti – spiega Abate - All'Emporio Freschi, invece, ritiro di alimenti da ditte e supermercati e consegna agli utenti delle borse alimentari; alla San Vincenzo collaborazione alla preparazione e distribuzione delle borse alimentari agli utenti. Infine servizio di trasporto, con auto del Municipio, di concittadini con necessità di trasporti per visite mediche, vaccinazioni, tamponi, appuntamenti, segnalati dal Consorzio”.