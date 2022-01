Gaglianico sempre più digitale

L'obiettivo, è limitare nel rispetto delle misure di prevenzione Covid gli accessi in Comune durante le assemblee pubbliche sia del Consiglio Comunale sia di diversa natura, sia rendere più trasparente il lavoro dell'amministrazione favorendo la partecipazione dei cittadini per esempio ai consigli.

Ed è per questo motivo che il Comune di Gaglianico ha pensato di dotare la sala consiliare di un sistema audio/video per lo streaming sulla rete internet.

“Dobbiamo cogliere anche gli aspetti positivi di questo periodo così particolare – spiega il sindaco Paolo Maggia - . Il mondo in generale è diventato più digitale e anche noi cogliamo questa occasione per permettere anche a chi è a casa per esempio di partecipare al consiglio comunale”.

Le novità nel Comune di Gaglianico non sono però finite qui, perché anche in questo caso, al fine di limitare, nel rispetto delle misure di prevenzione Covid, gli accessi in Comune per la consultazione delle pratiche di edilizia privata, è intenzione dell' amministrazione di procedere con una parziale digitalizzazione della documentazione. “Sarà un passaggio graduale – commenta Maggia - , ma la nostra volontà è quella di arrivare piano piano a mettere a disposizione degli interessati tutte le pratiche comunali online come i permessi di costruire nell'ottica di una sempre maggiore semplificazione amministrativa”.