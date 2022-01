Viverone, al via lavori di efficientamento energetico negli uffici comunali

Sono iniziati in questi giorni i lavori di efficientamento energetico del valore complessivo di 100mila euro nello stabile a fianco del parco comunale dove sono ubicati gli uffici comunali.

“L'intervento comprende la sostituzione della vecchia caldaia a metano, ubicata sotto gli uffici con una del tipo a condensazione per il riscaldamento e da una pompa di calore con funzione di riscaldamento e raffrescamento per la stagione estiva. Il tutto in un nuovo vano appositamente creato – sottolinea il sindaco Renzo Carisio - Nei locali adibiti ad uffici saranno sostituti tutti gli attuali radiatori con nuovi ventilconvettori a maggior efficienza con funzione anche di raffrescamento. Nel contempo sarà smantellata la vecchia caldaia esistente nello scantinato del palazzo di Villa Lucca in quanto il nuovo impianto, che sarà sdoppiato, servirà anche i locali di questo stabile che per ora hanno un utilizzo limitato”.