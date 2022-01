Calcio, sabato al Pozzo il derby Primavera. Moscarola: “Occasione unica per Biella”

Una sfida dal sapore particolare, diversa da tutte le altre. Quando si affrontano Torino e Juventus, sia che si tratti del campionato Pulcini, oppure della Serie A, per i 22 in campo, ma soprattutto per i milioni di appassionati delle due storiche compagini piemontesi, le vittorie hanno un valore diverso. Sabato alle ore 17 allo stadio La Marmora-Pozzo la quindicesima giornata del campionato Primavera 1 Timvision, metterà di fronte i granata di mister Federico Coppitelli all'undici bianconero, guidato in panchina da Andrea Bonatti.

Nell'ultimo match disputato prima di Natale le due squadre non avevano raccolto punti: la Juventus era stata infatti fermata in casa dal Cagliari, a segno per 2-1 grazie alle reti di Yanken e Cavuoti (nel finale aveva accorciato le distanze Iling); mentre il Torino aveva ceduto all'Inter per 3-1. Nerazzurri in gol con Casadei, Abiuso e Jurgens, con il momentaneo pareggio siglato da Akhalaia. La classifica, dietro la capolista Roma, al comando con 33 punti pur avendo disputato una partita in meno, è molto corta. Il Cagliari infatti insegue a quota 25, tallonato dal Torino a 24 e dalla coppia formata da Inter e Sassuolo, con 22. La Juventus, appaiata con Genoa ed Atalanta, finora di punti ne ha raccolti 21.

Le dichiarazioni del Vicesindaco e Assessore allo sport Giacomo Moscarola: “Siamo contenti di ospitare in città una partita di questo valore, sia dall’alto tasso tecnico, sia dal punto di vista simbolico. Non credo che un derby di Torino si sia mai disputato a Biella: un’occasione unica per i nostri cittadini e spero che vengano in massa allo stadio per dare la giusta cornice a un match così importante”. Obbligo greenpass.